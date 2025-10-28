FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beazley von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Beazley-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Beazley-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,87 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in Beazley-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,715 Beazley-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 115,89 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Anteils am 27.10.2025 auf 9,12 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,89 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Beazley eine Börsenbewertung in Höhe von 5,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at