Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|Kursentwicklung im Fokus
|
30.10.2025 09:29:27
Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,34 Prozent schwächer bei 9 722,58 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,782 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 756,13 Punkte an der Kurstafel, nach 9 756,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 707,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 756,13 Zählern.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,798 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 350,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 136,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 159,63 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,71 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 787,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern registriert.
Top- und Flop-Aktien im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Standard Chartered (+ 3,96 Prozent auf 15,76 GBP), Haleon (+ 2,46 Prozent auf 3,53 GBP), Airtel Africa (+ 1,83 Prozent auf 2,73 GBP), easyJet (+ 1,24 Prozent auf 4,82 GBP) und Beazley (+ 1,07 Prozent auf 9,44 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen WPP 2012 (-9,66 Prozent auf 3,26 GBP), Diageo (-2,42 Prozent auf 17,13 GBP), Flutter Entertainment (-1,96 Prozent auf 177,40 GBP), JD Sports Fashion (-1,53 Prozent auf 0,97 GBP) und Rio Tinto (-1,44 Prozent auf 54,66 GBP).
Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien
Im FTSE 100 ist die Haleon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 815 008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 221,138 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Mit 10,93 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Haleon PLCmehr Nachrichten
|
31.10.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
31.10.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
31.10.25