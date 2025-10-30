Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,34 Prozent schwächer bei 9 722,58 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,782 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 756,13 Punkte an der Kurstafel, nach 9 756,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 707,89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 756,13 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,798 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 350,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 136,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 159,63 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,71 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 9 787,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Standard Chartered (+ 3,96 Prozent auf 15,76 GBP), Haleon (+ 2,46 Prozent auf 3,53 GBP), Airtel Africa (+ 1,83 Prozent auf 2,73 GBP), easyJet (+ 1,24 Prozent auf 4,82 GBP) und Beazley (+ 1,07 Prozent auf 9,44 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen WPP 2012 (-9,66 Prozent auf 3,26 GBP), Diageo (-2,42 Prozent auf 17,13 GBP), Flutter Entertainment (-1,96 Prozent auf 177,40 GBP), JD Sports Fashion (-1,53 Prozent auf 0,97 GBP) und Rio Tinto (-1,44 Prozent auf 54,66 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 ist die Haleon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 815 008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 221,138 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,47 erwartet. Mit 10,93 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at