Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 liegt letztendlich im Minus

Am Montag schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 7 612,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,373 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 615,54 Punkten, nach 7 615,54 Punkten am Vortag.

Bei 7 598,66 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 667,82 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 05.01.2024, mit 7 689,61 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 417,73 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, den Wert von 7 901,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 1,41 Prozent. 7 764,37 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Ocado Group (+ 3,56 Prozent auf 5,23 GBP), GSK (+ 3,19 Prozent auf 16,63 GBP), Croda International (+ 1,65 Prozent auf 49,43 GBP), Smith Nephew (+ 1,64 Prozent auf 11,15 GBP) und Diageo (+ 1,62 Prozent auf 29,84 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil JD Sports Fashion (-5,27 Prozent auf 1,07 GBP), Airtel Africa (-4,40 Prozent auf 1,07 GBP), Ashtead (-4,34 Prozent auf 51,12 GBP), Howden Joinery Group (-3,96 Prozent auf 7,71 GBP) und Barclays (-3,34 Prozent auf 1,46 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 133 588 079 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 187,968 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at