Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Abschläge

Der FTSE 100 notiert am dritten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,19 Prozent auf 8 176,04 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,531 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 191,29 Punkte an der Kurstafel, nach 8 191,29 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 8 171,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 191,29 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,358 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 8 420,26 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 19.03.2024, einen Wert von 7 738,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 588,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Smurfit Kappa (+ 2,81 Prozent auf 43,52 EUR), Beazley (+ 1,62 Prozent auf 6,92 GBP), Anglo American (+ 0,88 Prozent auf 24,10 GBP), Vodafone Group (+ 0,88 Prozent auf 0,71 GBP) und easyJet (+ 0,83 Prozent auf 4,56 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil AstraZeneca (-1,80 Prozent auf 121,92 GBP), Segro (-1,37 Prozent auf 9,06 GBP), The Berkeley Group (-1,36 Prozent auf 49,42 GBP), Diageo (-1,31 Prozent auf 25,25 GBP) und Rentokil Initial (-1,10 Prozent auf 4,50 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 706 049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 228,467 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Phoenix Group-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,18 Prozent gelockt.

