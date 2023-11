Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Der Dow Jones zeigte sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 0,65 Prozent leichter bei 33 891,94 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10,670 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,216 Prozent fester bei 34 185,92 Punkten, nach 34 112,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 34 167,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 33 859,77 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,589 Prozent. Vor einem Monat, am 09.10.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 604,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, wurde der Dow Jones mit 35 123,36 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, wies der Dow Jones 32 513,94 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,28 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 35 679,13 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 31 429,82 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 6,91 Prozent auf 90,34 USD), Boeing (+ 0,78 Prozent auf 193,33 USD), UnitedHealth (+ 0,42 Prozent auf 539,00 USD), Procter Gamble (+ 0,23 Prozent auf 150,35 USD) und Dow (+ 0,12 Prozent auf 48,36 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Amgen (-3,37 Prozent auf 264,06 USD), Home Depot (-2,72 Prozent auf 287,87 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,62 Prozent auf 20,45 USD), Nike (-2,18 Prozent auf 107,00 USD) und Johnson Johnson (-1,95 Prozent auf 147,42 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 17 206 551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,655 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,29 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,37 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at