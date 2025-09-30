Boeing Aktie

184,18EUR -0,70EUR -0,38%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

30.09.2025 19:02:52

Boeing Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Einem Pressebericht zufolge habe der Flugzeugbauer mit der Entwicklung eines neuen Flugzeugs begonnen, das später die 737-Max-Reihe ersetzen könnte, schrieb Gavin Parsons in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit könnte der Airbus-Konkurrent seinen Barmittelzufluss steigern, falls die Kosten des Programms nicht aus dem Ruder gerieten./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 215,24 		Abst. Kursziel*:
30,09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 214,91 		Abst. Kursziel aktuell:
30,29%
Analyst Name::
Gavin Parsons 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

