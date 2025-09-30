ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Einem Pressebericht zufolge habe der Flugzeugbauer mit der Entwicklung eines neuen Flugzeugs begonnen, das später die 737-Max-Reihe ersetzen könnte, schrieb Gavin Parsons in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit könnte der Airbus-Konkurrent seinen Barmittelzufluss steigern, falls die Kosten des Programms nicht aus dem Ruder gerieten./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.