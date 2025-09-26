Boeing Aktie

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

26.09.2025 18:55:09

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Der Auftrag von Turkish Airlines für bis zu 225 Boeing-Maschinen sei schon lange erwartet worden, nachdem die Fluggesellschaft 2023 Konkurrent Airbus einen Großauftrag erteilt habe, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 255,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 222,14 		Abst. Kursziel*:
14,79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 222,47 		Abst. Kursziel aktuell:
14,62%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

