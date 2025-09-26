Boeing Aktie
|190,12EUR
|7,16EUR
|3,91%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Der Auftrag von Turkish Airlines für bis zu 225 Boeing-Maschinen sei schon lange erwartet worden, nachdem die Fluggesellschaft 2023 Konkurrent Airbus einen Großauftrag erteilt habe, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 09:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 255,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 222,14
|
Abst. Kursziel*:
14,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 222,47
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,62%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
20:04
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag stärker (finanzen.at)
|
18:03
|Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
18:03
|NYSE-Handel: S&P 500 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:26
|ROUNDUP: Luftfahrtaufsicht lockert Beschränkungen für Boeing - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
16:04
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
14:59
|'WSJ': Luftfahrtaufsicht will Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern (dpa-AFX)
|
25.09.25
|ROUNDUP: Trump drängt Erdogan zu Verzicht auf russische Energie (dpa-AFX)
|
25.09.25
|Erstes Treffen seit 2019: Trump und Erdogan beraten über Gaza, Ukraine und Syrien (dpa-AFX)