Boeing Aktie

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

29.09.2025 08:06:24

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Fundamentaldaten des Flugzeugbauers seien anhaltend stark, schrieb Ken Herbert in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Allerdings dürfte sich das Free-Cashflow-Ziel für 2027 von 10 Milliarden US-Dollar auf 2028 verschieben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 221,26 		Abst. Kursziel*:
12,99%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 221,26 		Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

