WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Fundamentaldaten des Flugzeugbauers seien anhaltend stark, schrieb Ken Herbert in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Allerdings dürfte sich das Free-Cashflow-Ziel für 2027 von 10 Milliarden US-Dollar auf 2028 verschieben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2025 / 20:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 221,26
|
Abst. Kursziel*:
12,99%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 221,26
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,99%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
