Anleger in New York halten sich zurück: So performt der NASDAQ 100 am Mittag

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,35 Prozent tiefer bei 14 187,54 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,470 Prozent auf 14 314,01 Punkte an der Kurstafel, nach 14 381,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 145,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 372,51 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2,25 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 26.09.2023, den Stand von 14 545,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.07.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 499,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 11 405,90 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 30,61 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit O Reilly Automotive (+ 4,97 Prozent auf 918,37 USD), Baker Hughes (+ 4,00 Prozent auf 35,38 USD), JDcom (+ 2,93 Prozent auf 25,86 USD), Enphase Energy (+ 2,38 Prozent auf 96,60 USD) und NXP Semiconductors (+ 2,26 Prozent auf 179,92 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Align Technology (-24,32 Prozent auf 192,00 USD), Comcast (-5,49 Prozent auf 40,41 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,94 Prozent auf 287,74 USD), NVIDIA (-3,63 Prozent auf 402,64 USD) und IDEXX Laboratories (-3,42 Prozent auf 398,57 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 926 222 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,573 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at