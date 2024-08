Anleger in New York halten sich zurück: Zum Handelsstart deutlicher Rückschlag für den NASDAQ 100

Derzeit nehmen die Börsianer in New York Reißaus.

Am Montag steht der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 3,44 Prozent im Minus bei 17 805,87 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 5,40 Prozent auf 17 444,40 Punkte an der Kurstafel, nach 18 440,84 Punkten am Vortag.

Bei 17 831,06 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 435,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20 391,97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17 890,80 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, bei 15 274,92 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,63 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell ON Semiconductor (+ 2,19 Prozent auf 69,44 USD), Mondelez (+ 0,51 Prozent auf 71,04 USD), Microchip Technology (+ 0,46 Prozent auf 75,78 USD), PepsiCo (-0,63 Prozent auf 176,92 USD) und Verisk Analytics A (-0,75 Prozent auf 264,65 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Intel (-9,10 Prozent auf 19,53 USD), NVIDIA (-7,84 Prozent auf 98,86 USD), Arm (-7,50 Prozent auf 104,94 USD), Warner Bros Discovery (-7,44 Prozent auf 7,66 USD) und Super Micro Computer (-7,26 Prozent auf 579,28 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 44 158 639 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,090 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at