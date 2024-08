Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten

ATX Prime-Handel am Donnerstag.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 1 801,66 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,005 Prozent auf 1 801,94 Punkte an der Kurstafel, nach 1 802,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 800,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 804,14 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,928 Prozent nach oben. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 15.07.2024, mit 1 844,50 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 859,23 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 583,96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Addiko Bank (+ 1,99 Prozent auf 20,50 EUR), Rosenbauer (+ 1,06 Prozent auf 38,20 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,97 Prozent auf 104,60 EUR), BAWAG (+ 0,75 Prozent auf 67,10 EUR) und Verbund (+ 0,73 Prozent auf 76,40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-50,00 Prozent auf 3,00 EUR), Telekom Austria (-3,35 Prozent auf 8,36 EUR), DO (-1,35 Prozent auf 146,00 EUR), Frequentis (-1,03 Prozent auf 28,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,75 Prozent auf 33,25 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die FACC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 187 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 26,629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,98 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

