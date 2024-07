Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt schlussendlich zurück

Am Mittwoch sank der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,23 Prozent auf 1 841,76 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent schwächer bei 1 845,69 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 846,06 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 1 847,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 835,34 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,139 Prozent nach oben. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 24.06.2024, bei 1 814,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wurde der ATX Prime mit 1 794,93 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 633,92 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,45 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell UBM Development (+ 1,85 Prozent auf 22,00 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,68 Prozent auf 27,30 EUR), Polytec (+ 1,54 Prozent auf 3,30 EUR), Verbund (+ 1,19 Prozent auf 76,45 EUR) und OMV (+ 0,62 Prozent auf 38,84 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil DO (-3,71 Prozent auf 155,60 EUR), Wolford (-3,42 Prozent auf 2,82 EUR), FACC (-2,97 Prozent auf 7,18 EUR), Wienerberger (-2,96 Prozent auf 32,18 EUR) und Frequentis (-2,79 Prozent auf 31,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 023 912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,091 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 10,92 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at