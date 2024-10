Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zeigt sich nachmittags schwächer

Der ATX zeigt sich am vierten Tag der Woche schwächer.

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,95 Prozent tiefer bei 3 578,59 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 115,584 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,092 Prozent auf 3 609,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 613,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 614,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 573,85 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 1,83 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 03.09.2024, bei 3 651,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, lag der ATX bei 3 680,42 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.10.2023, den Wert von 3 093,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,88 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell CA Immobilien (+ 0,60 Prozent auf 26,94 EUR), Vienna Insurance (+ 0,17 Prozent auf 29,15 EUR), DO (+ 0,15 Prozent auf 138,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 29,65 EUR) und EVN (-0,19 Prozent auf 26,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Wienerberger (-2,53 Prozent auf 28,48 EUR), BAWAG (-1,73 Prozent auf 65,45 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,53 Prozent auf 28,90 EUR), Raiffeisen (-1,49 Prozent auf 17,18 EUR) und OMV (-1,48 Prozent auf 38,70 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Konzerne

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 155 374 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 25,535 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

