Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe

Anleiheemission



08.05.2026 / 18:21 CET/CEST



Medienmitteilung

Zürich, 8. Mai 2026 Intershop platziert erfolgreich eine Anleihe in Höhe von CHF 125 Millionen. Die Intershop Holding AG hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe von CHF 125 Millionen mit einem Coupon von 1.2175 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren platziert. Der Nettoerlös wird zur Rückzahlung des am 29. Juni 2026 fälligen Green Bonds , zur teilweisen Refinanzierung des Erwerbs des Gewerbe- und Industrieareals «The Valley und Motorworld Manufaktur Region Zürich» in Kemptthal (ZH) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. UBS AG und Zürcher Kantonalbank (Joint Lead Managers) sowie Basler Kantonalbank (Co-Manager) koordinierten die Platzierung. Die Zulassung zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt. Download Medienmtteilung (PDF) Press release, English version (PDF) Unternehmensportrait

Intershop ist eine ausschliesslich in der Schweiz tätige Immobiliengesellschaft mit über 60 Mitarbeitenden. Das seit 1970 börsenkotierte Unternehmen kombiniert ein renditestarkes Portfolio von Renditeimmobilien mit der Entwicklung von Arealen und Immobilien. Intershop hat sowohl die dafür notwendige Erfahrung als auch das Fachwissen über die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien, um solche mit Ertrags- und Gewinnpotenzial zu erkennen, marktgerecht zu entwickeln und zum geeigneten Zeitpunkt zu verkaufen. Das bewährte Geschäftsmodell ermöglicht konstant hohe Eigenkapital- und Ausschüttungsrenditen und macht Intershop attraktiv für institutionelle Investoren und private Anlegerinnen und Anleger. Per 31. Dezember 2025 belief sich der Wert des 43 Immobilien umfassenden Immobilienportfolios auf CHF 1.75 Mia. Das solide finanzierte Unternehmen verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis bei der verantwortungsbewussten, innovativen und lösungsorientierten Entwicklung und Nutzung von Immobilien und die dafür notwendige Expertise. Unternehmenskalender 26.08.2026

Publikation Halbjahresbericht 2026 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten 25.02.2027

Publikation Geschäftsbericht 2026 mit Medien- und Finanzanalystenkonferenz 31.03.2027

64.ordentliche Generalversammlung 26.08.2027

Publikation Halbjahresbericht 2027 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten Kontakt Simon Haus, CEO

simon.haus@intershop.ch



Florian Balschun, CFO

florian.balschun@intershop.ch Intershop Holding AG Kontakt Puls 5, Giessereistrasse 18 Telefon +41 44 544 10 00 Postfach info@intershop.ch CH-8031 Zürich www.intershop.ch

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