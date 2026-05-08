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WKN DE: A40A93 / ISIN: CH1338987303

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08.05.2026 18:21:13

Anleiheemission

Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Anleiheemission

08.05.2026 / 18:21 CET/CEST

Medienmitteilung
Zürich, 8. Mai 2026

Intershop platziert erfolgreich eine Anleihe in Höhe von CHF 125 Millionen.

Die Intershop Holding AG hat heute erfolgreich eine festverzinsliche Anleihe von CHF 125 Millionen mit einem Coupon von 1.2175 Prozent und einer Laufzeit von fünf Jahren platziert. Der Nettoerlös wird zur Rückzahlung des am 29. Juni 2026 fälligen Green Bonds, zur teilweisen Refinanzierung des Erwerbs des Gewerbe- und Industrieareals «The Valley und Motorworld Manufaktur Region Zürich» in Kemptthal (ZH) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

UBS AG und Zürcher Kantonalbank (Joint Lead Managers) sowie Basler Kantonalbank (Co-Manager) koordinierten die Platzierung. Die Zulassung zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Unternehmensportrait
Intershop ist eine ausschliesslich in der Schweiz tätige Immobiliengesellschaft mit über 60 Mitarbeitenden. Das seit 1970 börsenkotierte Unternehmen kombiniert ein renditestarkes Portfolio von Renditeimmobilien mit der Entwicklung von Arealen und Immobilien. Intershop hat sowohl die dafür notwendige Erfahrung als auch das Fachwissen über die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien, um solche mit Ertrags- und Gewinnpotenzial zu erkennen, marktgerecht zu entwickeln und zum geeigneten Zeitpunkt zu verkaufen.

Das bewährte Geschäftsmodell ermöglicht konstant hohe Eigenkapital- und Ausschüttungsrenditen und macht Intershop attraktiv für institutionelle Investoren und private Anlegerinnen und Anleger. Per 31. Dezember 2025 belief sich der Wert des 43 Immobilien umfassenden Immobilienportfolios auf CHF 1.75 Mia. Das solide finanzierte Unternehmen verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis bei der verantwortungsbewussten, innovativen und lösungsorientierten Entwicklung und Nutzung von Immobilien und die dafür notwendige Expertise.

Unternehmenskalender

26.08.2026 
Publikation Halbjahresbericht 2026 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten

25.02.2027 
Publikation Geschäftsbericht 2026 mit Medien- und Finanzanalystenkonferenz

31.03.2027 
64.ordentliche Generalversammlung

26.08.2027
Publikation Halbjahresbericht 2027 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten

Kontakt

Simon Haus, CEO
simon.haus@intershop.ch

Florian Balschun, CFO
florian.balschun@intershop.ch

Intershop Holding AG Kontakt
Puls 5, Giessereistrasse 18 Telefon +41 44 544 10 00
Postfach info@intershop.ch
CH-8031 Zürich www.intershop.ch

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Intershop Holding AG
Giessereistrasse 18
8031 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 5441000
Fax: +41 44 5441001
E-Mail: info@intershop.ch
Internet: https://intershop.ch/
ISIN: CH1338987303
Valorennummer: 133898730
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2324422

 
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2324422  08.05.2026 CET/CEST

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