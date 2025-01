Apple-Aktie unter Druck: Apple kämpf offenbar mit China-Konkurrenz

Die Apple-Aktie geriet am Donnerstag in den Blick der Anleger.

Die Apple -Aktie zeigte sich an der NASDAQ letztlich 2,62 Prozent im Minus bei 243,85 US-Dollar. Der Technologieriese will Berichten zufolge demnächst eine mehrtägige Rabattaktion in China für mehrere seiner neuesten iPhone-Modelle starten. Apple kämpft auf dem wichtigen chinesischen Markt mit der harten Konkurrenz durch Wettbewerber wie den dortigen Platzhirsch Huawei, der jüngst den Preiskampf im Premium-Smartphone-Segment eröffnet hat.

