BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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02.06.2026 02:37:22
Apple Will Reportedly Add Bill-Splitting Feature to iOS 27
New feature will allow iPhone users to divide the check at dinner with a large group and generate payment requests, Bloomberg reports.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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