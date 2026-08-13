Applied Industrial Technologies Aktie

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WKN: 861210 / ISIN: US03820C1053

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13.08.2026 13:02:35

Applied Industrial Technologies Inc Q4 Profit Rises

(RTTNews) - Applied Industrial Technologies Inc (AIT) released earnings for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $118.60 million, or $3.17 per share. This compares with $107.84 million, or $2.80 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.5% to $1.352 billion from $1.224 billion last year.

Applied Industrial Technologies Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $118.60 Mln. vs. $107.84 Mln. last year. -EPS: $3.17 vs. $2.80 last year. -Revenue: $1.352 Bln vs. $1.224 Bln last year.

Fiscal 2027 Guidance: EPS: $11.65 to $12.15 Total sales growth: 4.0% to 6.5%

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