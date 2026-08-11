Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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11.08.2026 20:41:10

AppLovin Stock Drops After BofA Downgrades Rating

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Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4- 19,52 -0,34% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -4-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2- 18,61 -0,08% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non Cum Pfd Shs Series -2-
Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1- 18,66 -0,11% Bank of America Corp Deposit shs Repr 1-1200th Fltg Rate Non-Cum Pfd Shs Series -1-
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E- 18,20 -0,49% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1000th Perp Pfd Shs Series -E-
Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs 25 320,00 0,24% Bank of America Corp Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L) 1 306,20 0,62% Bank of America Corp 7 1-4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs (L)
Bank of America Corp. 56,27 1,61% Bank of America Corp.
Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5- 19,06 0,11% Bank of America Corp Deposit Shs Repr 1-1200th Pfd Shs Series -5-

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