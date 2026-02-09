Arch Capital Group LtdShs Aktie
WKN: 590336 / ISIN: BMG0450A1053
|
09.02.2026 22:36:42
Arch Capital Group Ltd Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Arch Capital Group Ltd (ACGL) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.228 billion, or $3.35 per share. This compares with $925 million, or $2.42 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 4.5% to $3.649 billion from $3.819 billion last year.
Arch Capital Group Ltd earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.228 Bln. vs. $925 Mln. last year. -EPS: $3.35 vs. $2.42 last year. -Revenue: $3.649 Bln vs. $3.819 Bln last year.
