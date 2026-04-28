Arch Capital Group LtdShs Aktie
WKN: 590336 / ISIN: BMG0450A1053
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28.04.2026 22:29:29
Arch Capital Group Q1 Profit Down
(RTTNews) - Arch Capital Group Ltd. (ACGL) on Tuesday reported first-quarter net income of $1.0 billion or $2.88 per share, compared to net income of $564 million, or $1.48 per share, for the 2025 first quarter.
After-tax operating income was $901 million, or $2.50 per share, compared to $587 million, or $1.54 per share, for the 2025 first quarter.
"We started the year on an excellent note, delivering an annualized operating return on average common equity of 15.4%, which reflects our disciplined approach to underwriting and capital allocation," said Arch CEO Nicolas Papadopoulo. "Our underwriting and cycle management expertise, supported by a strong balance sheet, continue to differentiate Arch and position us to generate best-in-class returns through the cycle."
Net premiums written were $4.35 billion, down 3.7% from $4.52 billion last year.
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