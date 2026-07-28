Arch Capital Q2 Net Income Declines

(RTTNews) - Arch Capital Group (ACGL) on Tuesday reported lower second-quarter earnings.

Net income fell to $1.05 billion, or $3.00 per share, in the second quarter ended June 30, 2026, from $1.23 billion, or $3.23 per share, a year earlier.

Operating income declined to $893 million, or $2.56 per share, from $979 million, or $2.58 per share, in the prior-year quarter.

ACGL is currently trading after hours at $106.48 on the Nasdaq.