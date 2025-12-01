Murphy USA Aktie
WKN DE: A1W33K / ISIN: US6267551025
|
01.12.2025 14:52:18
ARKO Corporation Appoints Galagher Jeff As CFO
(RTTNews) - ARKO Corporation (ARKO), a convenience store operator and fuel wholesaler, said on Monday that it has appointed Galagher Jeff as Chief Financial Officer with effect from December 1.
Most recently, Jeff served as CFO of Murphy USA, Inc.(MUSA). Prior to that, he spent nearly 15 years in senior and executive finance roles with retailers, including Dollar Tree Stores, Inc.(DLTR), Advance Auto Parts, Inc. (AAP), and Walmart Stores, Inc.
On October 9, ARKO had announced the appointment of its Senior Vice President of Corporate Strategy, Capital Markets, and Investor Relations, Jordan Mann, as interim CFO to succeed the company's previous CFO, Robb Giammatteo.
