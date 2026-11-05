Arrow Electronics Aktie
WKN: 855225 / ISIN: US0427351004
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05.11.2026 13:44:37
Arrow Electronics Inc. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Arrow Electronics Inc. (ARW) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $318.38 million, or $6.17 per share. This compares with $109.19 million, or $2.09 per share, last year.
Excluding items, Arrow Electronics Inc. reported adjusted earnings of $321.02 million or $6.22 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 39.0% to $10.718 billion from $7.713 billion last year.
Arrow Electronics Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $318.38 Mln. vs. $109.19 Mln. last year. -EPS: $6.17 vs. $2.09 last year. -Revenue: $10.718 Bln vs. $7.713 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 7.00 To $ 7.20 Next quarter revenue guidance: $ 11.55 B To $ 12.15 B
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