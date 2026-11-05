Arrow Electronics Inc. Profit Advances In Q3

(RTTNews) - Arrow Electronics Inc. (ARW) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $318.38 million, or $6.17 per share. This compares with $109.19 million, or $2.09 per share, last year.

Excluding items, Arrow Electronics Inc. reported adjusted earnings of $321.02 million or $6.22 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 39.0% to $10.718 billion from $7.713 billion last year.

Arrow Electronics Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $318.38 Mln. vs. $109.19 Mln. last year. -EPS: $6.17 vs. $2.09 last year. -Revenue: $10.718 Bln vs. $7.713 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 7.00 To $ 7.20 Next quarter revenue guidance: $ 11.55 B To $ 12.15 B