Ausblick: Arrow Electronics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Arrow Electronics wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,06 USD aus. Im letzten Jahr hatte Arrow Electronics einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,07 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,71 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 22,02 USD je Aktie, gegenüber 10,93 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 40,21 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 30,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net