WKN DE: A0Q4FN / ISIN: CH0043238366

02.03.2026 07:00:05

ARYZTA AG 2025 annual results

ARYZTA AG / Key word(s): Annual Results
ARYZTA AG 2025 annual results

02-March-2026 / 07:00 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ad hoc announcement pursuant to article 53 LR

Solid operational result & cash generation in 2025 increasing EPS by 5.7%; Targeting further performance improvements; Capital returns, hybrid repurchase and relocating to Zug; Dual mandate ends at AGM 2027, Urs Jordi to continue as CEO

About ARYZTA
ARYZTA AG (‘ARYZTA’) is an international bakery company with a leadership position
in convenience bakery. ARYZTA is based in Schlieren, Switzerland, with operations in
Europe, Asia, Australia and New Zealand. ARYZTA is listed on the SIX Swiss Exchange
(SIX: ARYN)


End of Inside Information
Language: English
Company: ARYZTA AG
Ifangstrasse 9
8952 Schlieren
Switzerland
Phone: +41 (0) 44 583 42 00
E-mail: info@aryzta.com
Internet: http://www.aryzta.com
ISIN: CH0043238366
Valor: 4323836
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2283370

 
End of Announcement EQS News Service

2283370  02-March-2026 CET/CEST

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

