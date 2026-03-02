ARYZTA Aktie
WKN DE: A0Q4FN / ISIN: CH0043238366
|
02.03.2026 07:00:05
ARYZTA AG 2025 annual results
|
ARYZTA AG / Key word(s): Annual Results
Ad hoc announcement pursuant to article 53 LR
Solid operational result & cash generation in 2025 increasing EPS by 5.7%; Targeting further performance improvements; Capital returns, hybrid repurchase and relocating to Zug; Dual mandate ends at AGM 2027, Urs Jordi to continue as CEO
About ARYZTA
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|ARYZTA AG
|Ifangstrasse 9
|8952 Schlieren
|Switzerland
|Phone:
|+41 (0) 44 583 42 00
|E-mail:
|info@aryzta.com
|Internet:
|http://www.aryzta.com
|ISIN:
|CH0043238366
|Valor:
|4323836
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2283370
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2283370 02-March-2026 CET/CEST
