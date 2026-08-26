ARYZTA Aktie
WKN DE: A0Q4FN / ISIN: CH0043238366
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26.08.2026 14:43:53
New Perth bakery officially opened
|
ARYZTA AG
/ Key word(s): Investment
About ARYZTA
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|ARYZTA AG
|Ifangstrasse 9
|8952 Schlieren
|Switzerland
|Phone:
|+41 (0) 44 583 42 00
|E-mail:
|info@aryzta.com
|Internet:
|http://www.aryzta.com
|ISIN:
|CH0043238366
|Valor:
|4323836
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2389120
|End of News
|EQS News Service
|
2389120 26.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu ARYZTA AG
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14:43
|New Perth bakery officially opened (EQS Group)
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10.08.26
|ARYZTA-Aktie sinkt: ARYZTA prüft Optionen für Deutschland - Gewinnrückgang im Fokus (dpa-AFX)
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10.08.26
|ARYZTA protects profitability in a demanding environment; Capital returns to resume in 2027; Reviewing all options for Germany (EQS Group)
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23.06.26
|ARYZTA acquires French distribution business (EQS Group)
|
02.04.26
|ARYZTA issues AGM invitation (EQS Group)
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02.04.26
|ARYZTA veröffentlicht die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (EQS Group)
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02.03.26
|ARYZTA AG 2025 annual results (EQS Group)
Analysen zu ARYZTA AG
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