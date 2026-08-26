ARYZTA Aktie

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WKN DE: A0Q4FN / ISIN: CH0043238366

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26.08.2026 14:43:53

New Perth bakery officially opened

ARYZTA AG / Key word(s): Investment
New Perth bakery officially opened

26.08.2026 / 14:43 CET/CEST

About ARYZTA
ARYZTA AG (‘ARYZTA’) is an international bakery company with a leadership position
in convenience bakery. ARYZTA is based in Schlieren, Switzerland, with operations in
Europe, Asia, Australia and New Zealand. ARYZTA is listed on the SIX Swiss Exchange
(SIX: ARYN)


End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: ARYZTA AG
Ifangstrasse 9
8952 Schlieren
Switzerland
Phone: +41 (0) 44 583 42 00
E-mail: info@aryzta.com
Internet: http://www.aryzta.com
ISIN: CH0043238366
Valor: 4323836
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2389120

 
End of News EQS News Service

2389120  26.08.2026 CET/CEST

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