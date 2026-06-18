Asics Aktie
WKN: 860398 / ISIN: JP3118000003
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19.06.2026 01:00:07
Asics could run faster if it unshackled Onitsuka Tiger
Sportswear group is separating out its coolest brand but a sale or proper spin-off might be a better fit for shareholdersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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