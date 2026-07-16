Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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16.07.2026 16:30:00
AST SpaceMobile vs. Rocket Lab: 1 Number Separates These Space Stocks
Two of the most talked-about space stocks pull investors in opposite directions. AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) is chasing the audacious dream of beaming broadband from satellites straight to ordinary phones, while Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) launches rockets and builds satellites for paying customers. There are a dozen ways to compare them, but one number cuts through the noise faster than any other: revenue.The gap is almost jarring. Rocket Lab pulled in roughly $200 million in revenue in a single quarter earlier this year, growing more than 60% from the year before. AST SpaceMobile, by contrast, guided to somewhere around $150 million to $200 million for the entire year of 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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