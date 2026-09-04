AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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04.09.2026 21:29:01
AST SpaceMobile vs. Space Exploration Technologies: Which Telecom Stock Is a Better Buy in 2026?
The race to provide global satellite connectivity is heating up as space-based networks move from concept to commercial reality. Choosing between AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) and Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) requires weighing infrastructure versus integration.AST SpaceMobile focuses on connecting standard smartphones directly to its satellite constellation without special hardware. In contrast, Space Exploration Technologies, known on the street as SpaceX, leverages its own reusable rockets to deploy the massive Starlink broadband network. While both target the frontier of global communication, their business models and financial scales differ significantly for investors.AST SpaceMobile competes among communication stocks by partnering with global mobile network operators to provide satellite-based services. Its primary strategy involves using a proprietary satellite constellation to provide connectivity to standard smartphones without hardware modifications. According to its latest annual report, filed for FY 2025, the company has secured agreements with over 50 partners, including AT&T Inc (NYSE:T) and American Tower Corp (NYSE:AMT). Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|53,70
|0,37%
|Space Exploration Technologies Corporation Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S
|24,70
|-1,20%
|Spark New Zealand Ltd (spons. ADRs)
|5,45
|0,00%
|Telecom Corp. of New Zealand Ltd.
|1,10
|2,41%
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