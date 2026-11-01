AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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01.11.2026 14:59:46
AstraZeneca: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, AstraZeneca (NYSE:AZN) reported total revenue grew 7% and core earnings per share increased 14% across the first nine months of the year. That performance highlights how product expansion across oncology and rare diseases can offset revenue headwinds from patents expiring on key cardiovascular drugs. For long-term investors, the key question is whether pipeline execution can sustain this momentum past 2030. Three takeaways from the call clarify management's strategy for reinvestment, pipeline delivery, and commercial growth.
Management introduced the Reshaping for Sustainable Growth initiative, a three-year cost reallocation plan designed to deliver $1.5 billion in annualized pre-tax run rate benefits, or recurring cost savings before taxes. The company plans to streamline global clinical trials and operational workflows to redeploy funds directly into research and development (R&D) for cell therapies and weight management programs.
The company formed a strategic collaboration with Summit Therapeutics to pair its internal drug pipeline with novel treatments. This partnership focuses on combining antibody-drug conjugates (ADCs), which are targeted biopharmaceuticals that deliver cancer-killing agents directly to tumor cells, with next-generation immuno-oncology therapies to build flexible combination treatments across cancer types.
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Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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30.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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30.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
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30.10.26
|ROUNDUP: Astrazeneca legt stärker zu als gedacht - Aktienkurs schnellt hoch (dpa-AFX)
|
30.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
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30.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|30.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|166,80
|6,92%
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