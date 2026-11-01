AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.11.2026 14:59:46

AstraZeneca: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, AstraZeneca (NYSE:AZN) reported total revenue grew 7% and core earnings per share increased 14% across the first nine months of the year. That performance highlights how product expansion across oncology and rare diseases can offset revenue headwinds from patents expiring on key cardiovascular drugs. For long-term investors, the key question is whether pipeline execution can sustain this momentum past 2030. Three takeaways from the call clarify management's strategy for reinvestment, pipeline delivery, and commercial growth.

Management introduced the Reshaping for Sustainable Growth initiative, a three-year cost reallocation plan designed to deliver $1.5 billion in annualized pre-tax run rate benefits, or recurring cost savings before taxes. The company plans to streamline global clinical trials and operational workflows to redeploy funds directly into research and development (R&D) for cell therapies and weight management programs.

The company formed a strategic collaboration with Summit Therapeutics to pair its internal drug pipeline with novel treatments. This partnership focuses on combining antibody-drug conjugates (ADCs), which are targeted biopharmaceuticals that deliver cancer-killing agents directly to tumor cells, with next-generation immuno-oncology therapies to build flexible combination treatments across cancer types.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC

mehr Analysen
30.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
30.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
28.10.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 166,80 6,92% AstraZeneca PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:43 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15:40 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen