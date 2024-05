ATX aktuell: ATX am Donnerstagnachmittag freundlich

Am Donnerstag bewegt sich der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,60 Prozent höher bei 3 656,64 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 117,186 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,002 Prozent fester bei 3 634,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 634,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 622,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 657,53 Punkten.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, stand der ATX bei 3 585,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.02.2024, betrug der ATX-Kurs 3 358,95 Punkte. Vor einem Jahr, am 09.05.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 232,57 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,17 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 657,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 2,93 Prozent auf 35,15 EUR), Telekom Austria (+ 2,57 Prozent auf 8,39 EUR), Österreichische Post (+ 2,38 Prozent auf 32,25 EUR), OMV (+ 2,21 Prozent auf 46,34 EUR) und Raiffeisen (+ 1,98 Prozent auf 17,55 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Vienna Insurance (-1,32 Prozent auf 30,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,05 Prozent auf 112,80 EUR), IMMOFINANZ (-0,42 Prozent auf 23,80 EUR), Erste Group Bank (-0,35 Prozent auf 45,35 EUR) und BAWAG (-0,09 Prozent auf 58,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 179 116 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 24,840 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,02 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,25 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

