ATX aktuell: ATX am Mittag mit Kursplus

Derzeit halten sich die Anleger in Wien zurück.

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent aufwärts auf 3 388,57 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 108,145 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0,011 Prozent höher bei 3 387,60 Punkten, nach 3 387,22 Punkten am Vortag.

Bei 3 382,57 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 397,05 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 3 398,61 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 13.11.2023, bei 3 228,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, wurde der ATX auf 3 437,88 Punkte taxiert.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,687 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 489,80 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Lenzing (+ 2,01 Prozent auf 30,40 EUR), OMV (+ 1,71 Prozent auf 40,53 EUR), Erste Group Bank (+ 1,26 Prozent auf 40,11 EUR), CA Immobilien (+ 0,84 Prozent auf 30,10 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,72 Prozent auf 42,15 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen EVN (-1,72 Prozent auf 22,80 EUR), Wienerberger (-1,37 Prozent auf 31,74 EUR), Verbund (-1,31 Prozent auf 63,85 EUR), AT S (AT&S) (-1,26 Prozent auf 22,00 EUR) und Vienna Insurance (-1,16 Prozent auf 25,65 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 162 657 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 22,721 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die BAWAG-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,44 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at