ATX aktuell: ATX notiert mittags im Minus

Der ATX verliert am Montag an Wert.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent schwächer bei 3 602,18 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 115,718 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3 614,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 614,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 595,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 615,87 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bewegte sich der ATX bei 3 602,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 3 706,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der ATX 3 147,42 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,57 Prozent aufwärts. Bei 3 777,78 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 1,20 Prozent auf 33,60 EUR), Vienna Insurance (+ 1,19 Prozent auf 29,75 EUR), OMV (+ 0,10 Prozent auf 39,24 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 29,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 7,31 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen IMMOFINANZ (-2,44 Prozent auf 16,76 EUR), EVN (-1,12 Prozent auf 26,55 EUR), CA Immobilien (-0,92 Prozent auf 25,74 EUR), Verbund (-0,88 Prozent auf 73,35 EUR) und Telekom Austria (-0,81 Prozent auf 8,52 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 85 965 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 25,709 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at