ATX aktuell: ATX zum Ende des Donnerstagshandels fester

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.

Zum Handelsende kletterte der ATX im Wiener Börse-Handel um 2,00 Prozent auf 3 134,84 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 105,828 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,020 Prozent auf 3 074,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 073,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 074,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 145,32 Zählern.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 3,79 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 02.10.2023, einen Stand von 3 128,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, lag der ATX bei 3 181,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, wies der ATX einen Wert von 2 971,59 Punkten auf.

Der Index büßte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,787 Prozent ein. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 006,71 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Andritz (+ 6,49 Prozent auf 44,94 EUR), AT S (AT&S) (+ 6,26 Prozent auf 25,12 EUR), Lenzing (+ 4,64 Prozent auf 38,35 EUR), Wienerberger (+ 3,40 Prozent auf 23,72 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 3,29 Prozent auf 113,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil Telekom Austria (+ 0,30 Prozent auf 6,70 EUR), Verbund (+ 0,30 Prozent auf 82,55 EUR), Erste Group Bank (+ 0,59 Prozent auf 33,88 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,65 Prozent auf 7,71 EUR) und IMMOFINANZ (+ 0,84 Prozent auf 19,20 EUR) unter Druck.

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 713 609 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 28,488 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,18 erwartet. Die BAWAG-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at