ATX aktuell: ATX zum Handelsstart in Rot

Am Freitag tendiert der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,12 Prozent leichter bei 3 162,53 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 108,442 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,004 Prozent tiefer bei 3 166,14 Punkten in den Handel, nach 3 166,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 166,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 158,61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 1,37 Prozent. Vor einem Monat, am 13.09.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 145,71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, wies der ATX einen Wert von 3 166,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2022, wies der ATX einen Wert von 2 743,09 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 0,089 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 560,30 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 016,51 Punkten.

ATX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Telekom Austria (+ 0,75 Prozent auf 6,72 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,58 Prozent auf 52,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,48 Prozent auf 31,65 EUR), voestalpine (+ 0,40 Prozent auf 25,32 EUR) und OMV (+ 0,36 Prozent auf 44,26 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Wienerberger (-0,75 Prozent auf 23,72 EUR), DO (-0,72 Prozent auf 109,60 EUR), Vienna Insurance (-0,59 Prozent auf 25,25 EUR), AT S (AT&S) (-0,54 Prozent auf 25,90 EUR) und Erste Group Bank (-0,48 Prozent auf 32,92 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX weist die Telekom Austria-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 48 950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 28,401 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. OMV lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,86 Prozent.

Redaktion finanzen.at