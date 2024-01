ATX-Handel aktuell: ATX beginnt Handel in der Verlustzone

Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstag in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,18 Prozent auf 3 321,09 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 112,970 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,012 Prozent stärker bei 3 327,44 Punkten, nach 3 327,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 331,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 321,00 Punkten.

So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 2,28 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der ATX einen Wert von 3 364,36 Punkten auf. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.10.2023, den Wert von 3 105,76 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 18.01.2023, einen Stand von 3 341,94 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,66 Prozent. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 448,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 0,60 Prozent auf 23,46 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,57 Prozent auf 43,90 EUR), OMV (+ 0,48 Prozent auf 38,03 EUR), Andritz (+ 0,37 Prozent auf 53,90 EUR) und Lenzing (+ 0,33 Prozent auf 30,25 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Verbund (-0,98 Prozent auf 75,75 EUR), Vienna Insurance (-0,57 Prozent auf 26,10 EUR), UNIQA Insurance (-0,53 Prozent auf 7,48 EUR), Österreichische Post (-0,47 Prozent auf 31,55 EUR) und Raiffeisen (-0,46 Prozent auf 19,27 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 14 746 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 27,342 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Die BAWAG-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at