ATX-Handel aktuell: ATX sackt am Montagmittag ab

Um 12:11 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,78 Prozent schwächer bei 3 010,96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 104,904 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent höher bei 3 034,80 Punkten in den Handel, nach 3 034,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 3 008,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 040,51 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 3 158,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wurde der ATX mit 3 212,43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, erreichte der ATX einen Stand von 2 775,09 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gab der Index bereits um 4,71 Prozent nach. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 008,80 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit DO (+ 3,35 Prozent auf 111,00 EUR), Telekom Austria (-0,15 Prozent auf 6,62 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,10 EUR), Vienna Insurance (-0,20 Prozent auf 24,45 EUR) und Raiffeisen (-0,23 Prozent auf 13,10 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Mayr-Melnhof Karton (-1,96 Prozent auf 109,80 EUR), Lenzing (-1,90 Prozent auf 33,65 EUR), IMMOFINANZ (-1,84 Prozent auf 18,14 EUR), Andritz (-1,77 Prozent auf 42,28 EUR) und BAWAG (-1,55 Prozent auf 40,64 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 178 720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 28,175 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die BAWAG-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

