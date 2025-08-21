Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Anteile der Mayr-Melnhof unverändert bei 82,2 Euro angesetzt. Das Anlagevotum "Hold" für die Anteilsscheine des heimischen Kartonherstellers wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger ebenfalls bestätigt.

Zum Vergleich: Die Titel notierten am Donnerstagvormittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 82,5 Euro.

"Während das ausgewiesene Nettoergebnis aufgrund positiver Einmalerträge überraschte, fiel das bereinigte Betriebsergebnis schwach aus und blieb hinter den Erwartungen zurück", begründete Marschallinger seine Entscheidung in der Analyse.

Analysierendes Institut Erste Group

