Mayr-Melnhof Karton Aktie
|81,50EUR
|-0,60EUR
|-0,73%
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
Mayr-Melnhof Karton Hold
Die Analysten der Erste Group haben das Kursziel für die Anteile der Mayr-Melnhof unverändert bei 82,2 Euro angesetzt. Das Anlagevotum "Hold" für die Anteilsscheine des heimischen Kartonherstellers wurde vom zuständigen Experten Michael Marschallinger ebenfalls bestätigt.
Zum Vergleich: Die Titel notierten am Donnerstagvormittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 82,5 Euro.
"Während das ausgewiesene Nettoergebnis aufgrund positiver Einmalerträge überraschte, fiel das bereinigte Betriebsergebnis schwach aus und blieb hinter den Erwartungen zurück", begründete Marschallinger seine Entscheidung in der Analyse.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
|Zusammenfassung: Mayr-Melnhof Karton AG Hold
|
Unternehmen:
Mayr-Melnhof Karton AG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
82,20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
81,40 €
|
Abst. Kursziel*:
0,98%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
82,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,12%
|
Analyst Name::
Michael Marschallinger
|
KGV*:
-
