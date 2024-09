ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Schoeller-Bleckmann-Aktien gewesen.

Die Schoeller-Bleckmann-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 60,10 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert, befänden sich nun 166,389 Schoeller-Bleckmann-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schoeller-Bleckmann-Papiers auf 30,65 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 099,83 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 49,00 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Schoeller-Bleckmann betrug jüngst 467,27 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at