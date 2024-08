ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schoeller-Bleckmann gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Schoeller-Bleckmann-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 87,86 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,382 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 416,00 EUR, da sich der Wert eines Schoeller-Bleckmann-Papiers am 01.08.2024 auf 36,55 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 58,40 Prozent.

Jüngst verzeichnete Schoeller-Bleckmann eine Marktkapitalisierung von 578,37 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at