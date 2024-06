ATX Prime aktuell: Am Mittag Pluszeichen im ATX Prime

Heute herrscht in Wien ein ruhiger Handel.

Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,09 Prozent aufwärts auf 1 800,35 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 1 798,71 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 798,71 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 1 801,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 795,38 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,37 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 877,27 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, bei 1 731,78 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 19.06.2023, den Stand von 1 601,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 5,04 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell PORR (+ 1,88 Prozent auf 14,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,73 Prozent auf 16,48 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,40 Prozent auf 8,72 EUR), Telekom Austria (+ 1,10 Prozent auf 9,17 EUR) und OMV (+ 0,97 Prozent auf 39,60 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen STRABAG SE (-4,70 Prozent auf 40,55 EUR), Polytec (-2,86 Prozent auf 3,40 EUR), AT S (AT&S) (-2,76 Prozent auf 21,12 EUR), Lenzing (-1,47 Prozent auf 33,60 EUR) und S IMMO (-1,38 Prozent auf 21,40 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 181 330 Aktien gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 25,691 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,86 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at