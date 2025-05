ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt mittags zurück

Das macht das Börsenbarometer in Wien am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,04 Prozent leichter bei 2 210,84 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 2 211,77 Punkte an der Kurstafel, nach 2 211,77 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2 218,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 205,11 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 1,72 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 14.04.2025, einen Stand von 1 935,09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.02.2025, wurde der ATX Prime mit 2 040,72 Punkten berechnet. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 14.05.2024, einen Wert von 1 864,22 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,08 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 218,88 Punkten. Bei 1 745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 2,13 Prozent auf 81,50 EUR), Lenzing (+ 1,91 Prozent auf 29,40 EUR), Addiko Bank (+ 1,80 Prozent auf 19,75 EUR), Semperit (+ 0,91 Prozent auf 13,32 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,74 Prozent auf 10,86 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil DO (-3,17 Prozent auf 164,80 EUR), Rosenbauer (-2,84 Prozent auf 41,00 EUR), FACC (-2,43 Prozent auf 6,83 EUR), Polytec (-1,65 Prozent auf 2,98 EUR) und Marinomed Biotech (-1,65 Prozent auf 11,95 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 67 390 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 27,712 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,91 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,05 Prozent, die höchste im Index.

