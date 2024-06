ATX Prime aktuell: ATX Prime präsentiert sich letztendlich schwächer

Der ATX Prime verlor am fünften Tag der Woche an Boden.

Zum Handelsende bewegte sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,95 Prozent leichter bei 1 800,69 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 1 819,10 Punkte an der Kurstafel, nach 1 817,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 820,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 793,43 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.05.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 887,05 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 1 747,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.06.2023, wurde der ATX Prime mit 1 587,06 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 5,06 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Zählern.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 4,29 Prozent auf 36,50 EUR), FACC (+ 2,52 Prozent auf 8,13 EUR), S IMMO (+ 1,88 Prozent auf 21,70 EUR), EVN (+ 1,36 Prozent auf 29,90 EUR) und Andritz (+ 0,87 Prozent auf 58,00 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Raiffeisen (-3,42 Prozent auf 16,39 EUR), IMMOFINANZ (-2,93 Prozent auf 23,20 EUR), Wolford (-2,86 Prozent auf 3,40 EUR), Erste Group Bank (-2,16 Prozent auf 43,41 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,09 Prozent auf 37,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die IMMOFINANZ-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 3 586 240 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,282 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,02 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

