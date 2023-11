ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone

Der ATX Prime performte am Abend positiv.

Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,72 Prozent stärker bei 1 619,04 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 608,28 Zählern und damit 0,050 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 607,47 Punkte).

Das Tagestief des ATX Prime betrug 1 607,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 1 620,44 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 13.10.2023, wurde der ATX Prime mit 1 584,59 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der ATX Prime mit 1 593,79 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, bei 1 606,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 2,23 Prozent aufwärts. Bei 1 789,53 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 513,39 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Palfinger (+ 2,48 Prozent auf 22,70 EUR), Erste Group Bank (+ 2,13 Prozent auf 34,58 EUR), Addiko Bank (+ 1,53 Prozent auf 13,30 EUR), Telekom Austria (+ 1,47 Prozent auf 6,90 EUR) und BAWAG (+ 1,36 Prozent auf 44,72 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Warimpex (-6,85 Prozent auf 0,68 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,13 Prozent auf 9,20 EUR), FACC (-1,80 Prozent auf 6,01 EUR), Frequentis (-1,73 Prozent auf 28,40 EUR) und Semperit (-1,67 Prozent auf 14,16 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 492 124 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 29,183 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

2024 präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index bietet die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

