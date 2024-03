ATX Prime aktuell: So entwickelt sich der ATX Prime am Dienstagmittag

In Wien ist am Mittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 1 721,14 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,028 Prozent auf 1 720,84 Punkte an der Kurstafel, nach 1 721,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 722,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 717,89 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 19.02.2024, bei 1 710,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 697,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, notierte der ATX Prime bei 1 582,52 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,415 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 750,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Semperit (+ 3,53 Prozent auf 11,74 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,45 Prozent auf 8,40 EUR), Lenzing (+ 1,21 Prozent auf 25,15 EUR), Raiffeisen (+ 0,99 Prozent auf 19,29 EUR) und BAWAG (+ 0,80 Prozent auf 56,50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Frequentis (-1,53 Prozent auf 25,70 EUR), AMAG (-1,45 Prozent auf 27,20 EUR), voestalpine (-1,43 Prozent auf 24,74 EUR), STRABAG SE (-0,94 Prozent auf 42,15 EUR) und Flughafen Wien (-0,79 Prozent auf 50,50 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 62 256 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 23,346 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,63 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at