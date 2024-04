ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime liegt im Minus

Der ATX Prime zeigt sich am Mittwoch leichter.

Um 12:09 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,28 Prozent auf 1 771,35 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,032 Prozent auf 1 776,81 Punkte an der Kurstafel, nach 1 776,24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 762,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 777,09 Punkten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 0,364 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 1 704,75 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 03.01.2024, einen Wert von 1 698,50 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 633,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,34 Prozent. Bei 1 793,79 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,88 Prozent auf 114,40 EUR), Lenzing (+ 1,86 Prozent auf 32,90 EUR), Semperit (+ 1,53 Prozent auf 11,92 EUR), UBM Development (+ 1,08 Prozent auf 18,70 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,04 Prozent auf 29,15 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Verbund (-4,75 Prozent auf 65,20 EUR), S IMMO (-4,24 Prozent auf 16,95 EUR), Addiko Bank (-2,57 Prozent auf 17,05 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,88 Prozent auf 8,34 EUR) und PORR (-1,69 Prozent auf 13,92 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 127 037 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 23,537 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,16 erwartet. Mit 9,32 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at