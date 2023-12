ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich am Freitagmittag fester

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,15 Prozent fester bei 1 709,83 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 1 707,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 707,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 711,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 705,08 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,995 Prozent. Vor einem Monat, am 22.11.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 632,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, notierte der ATX Prime bei 1 596,24 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 22.12.2022, einen Stand von 1 559,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 7,96 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 2,58 Prozent auf 31,80 EUR), Wolford (+ 1,33 Prozent auf 4,58 EUR), Rosenbauer (+ 1,07 Prozent auf 28,30 EUR), Telekom Austria (+ 0,92 Prozent auf 7,67 EUR) und FACC (+ 0,88 Prozent auf 5,76 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Lenzing (-2,05 Prozent auf 35,85 EUR), Semperit (-1,09 Prozent auf 14,54 EUR), Flughafen Wien (-0,78 Prozent auf 50,70 EUR), AMAG (-0,75 Prozent auf 26,50 EUR) und Verbund (-0,59 Prozent auf 83,95 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 191 411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 29,357 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,18 zu Buche schlagen. Mit 11,04 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

