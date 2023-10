ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht mittags Gewinne

Am Montag klettert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse um 1,26 Prozent auf 1 538,53 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,013 Prozent tiefer bei 1 519,18 Punkten in den Montagshandel, nach 1 519,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 1 519,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 541,26 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 1 596,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der ATX Prime mit 1 629,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, einen Stand von 1 475,27 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Minus von 2,85 Prozent zu Buche. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Palfinger (+ 9,09 Prozent auf 22,80 EUR), DO (+ 5,89 Prozent auf 115,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 3,26 Prozent auf 8,88 EUR), BAWAG (+ 2,81 Prozent auf 41,78 EUR) und Lenzing (+ 2,27 Prozent auf 36,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-4,23 Prozent auf 0,68 EUR), Frequentis (-2,45 Prozent auf 27,90 EUR), Semperit (-1,18 Prozent auf 15,12 EUR), UBM Development (-0,99 Prozent auf 20,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,73 Prozent auf 109,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 360 170 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 28,766 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,73 erwartet. Mit 11,55 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

