ATX Prime-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX Prime am Donnerstagnachmittag

Der ATX Prime verliert am Donnerstagnachmittag an Boden.

Der ATX Prime fällt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,89 Prozent auf 1 820,15 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,003 Prozent stärker bei 1 836,55 Punkten, nach 1 836,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 820,15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 837,57 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,775 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 846,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.03.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 711,26 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 611,27 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 6,19 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 2,70 Prozent auf 13,30 EUR), Rosenbauer (+ 2,06 Prozent auf 34,70 EUR), Lenzing (+ 1,77 Prozent auf 37,30 EUR), Andritz (+ 1,58 Prozent auf 60,95 EUR) und Telekom Austria (+ 1,34 Prozent auf 9,09 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil UNIQA Insurance (-5,83 Prozent auf 7,75 EUR), FACC (-2,82 Prozent auf 7,93 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,73 Prozent auf 8,56 EUR), AT S (AT&S) (-2,20 Prozent auf 21,32 EUR) und OMV (-2,03 Prozent auf 39,58 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 225 366 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 26,230 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,92 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at