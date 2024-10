ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 25.10.2014 wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 71,85 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Schoeller-Bleckmann-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,918 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Anteile wären am 24.10.2024 383,44 EUR wert, da der Schlussstand 27,55 EUR betrug. Mit einer Performance von -61,66 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Schoeller-Bleckmann eine Marktkapitalisierung von 441,27 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at